Российские пограничники заблокировали проезд грузовиков возле КП на Черниговщине

В очереди на пересечение украино-российской границы застряли около 85 грузовых автомобилей.

На Черниговщине сегодня на границе с Российской Федерацией возникла крупная очередь из грузовиков.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, накопление грузовиков на выезд из Украины наблюдается перед пунктом пропуска «Сеньковка» в Черниговской области.

Сегодня, по состоянию на 12.00, очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, которые были оформлены с украинской стороны, но застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной.

Кроме того, по информации пограничников, за прошедшие сутки и сегодня утром сотрудники Федеральной пограничной службы РФ совместно с представителями других служб, осуществляющих контрольные операции в российском пункте пропуска «Нехотеевка» (Харьковская область), напротив пункта пропуска «Гоптовка», не пропустили на территорию РФ и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации с гражданами Украины.

Предварительно причиной возвращения авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России (отмечается 12 июня).

«Является ли это причиной – в настоящее время не известно. Ситуация отслеживается», - комментируют пограничники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области РФ вблизи границы с Украиной заметили колонну военной техники.