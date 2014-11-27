«Укрзализныця» временно ограничила перевозку зерна для компаний «Бруклин-Киев» и «Трансбалктерминал»

Согласно информации на сайте Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»), конвенции были приняты 27 ноября и действуют до отмены.

В частности, запрещены перевозки зерновых грузов в вагонах-зерновозах со станции Одесса-порт в адрес компании «Бруклин-Киев», а также в зерновозах инвентарного парка со станции Ильичевск в адрес компании «Трансбалктерминал», которая принадлежит крупнейшему производителю масложировой продукции в Украине агрохолдингу «Кернел».

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Кроме того, с 21 ноября и до отмены «Укрзализныця» ввела запрет на осуществление перевозок зерновых грузов со станции Ильичевск в адрес Администрации Ильичевского морского порта и компании «Транс-Сервис».

Как сообщал УНИАН, в конце июля из-за нанесенных террористами повреждений объектам железнодорожной инфраструктуры на востоке Украины, "Укрзализныця" запретила отправку грузов более чем на 50 станций Донецкой железной дороги.

Напомним, в июле "Укрзализныця" предлагала повысить тарифы на грузовые перевозки на 12,5%, так как цены на зерно растут значительно быстрее, чем тарифы на перевозку.

Справка УНИАН. Стивидорная компания «Бруклин-Киев» работает на рынке транспортных услуг с 1992 года и является одним из ведущих предприятий транспортной отрасли Украины. Партнерами компании выступают «Метинвест Холдинг», Sucden, компания Mar Shipping и другие.

Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море, в частности, зерновой портовый терминал «Трансбалктерминал».