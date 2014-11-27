Железнодорожники обеспокоены обвинениями руководства «Укрзализныци» в коррупции

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины, насчитывающий около 400 тыс. человек, выразил обеспокоенность относительно выдвинутых руководству «Укрзализныци» безосновательных обвинений в коррупционных схемах на предприятии со стороны правоохранительных и контролирующих органов, в связи с чем обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой защитить многотысячный коллектив железнодорожной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") об этом сказано в письме-обращении профсоюза к главе украинского государства, текст которого был утвержден на заседании профсоюза 27 ноября.

В сообщении отмечается, что безосновательные обвинения в коррупции и постоянные проверки финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» дестабилизируют работу всей железнодорожной отрасли и создают напряжение в трудовом коллективе предприятий железнодорожного транспорта.

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«Мы понимаем, что необходимо бороться с таким явлением как коррупция, но считаем, что правоохранительные и контролирующие органы должны действовать в рамках закона и соблюдения профессиональной этики. Они не должны распространять неподтвержденную негативную информацию об отрасли и ее руководителях в средствах массовой информации, выдвигая обвинения, которые не имеют доказательной базы», - сказано в обращении.

«Звучат необоснованные обвинения в адрес многотысячного коллектива железнодорожников. Назовите поименно коррупционеров, поймайте их за руку. Сейчас обвиняют огульно, называют «коррупционерами». Получается, что все мы, кто здесь сидит - коррупционеры? Мы поддерживаем борьбу с коррупцией, но не популистскими заявлениями», - цитирует пресс-служба председателя профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадима Ткачева.

По мнению трудового коллектива железнодорожников, все обвинения в адрес «Укрзализныци» и предприятий железнодорожной отрасли необоснованы, о чем свидетельствуют результаты проверок ведомства.

В частности, Государственная финансовая инспекция Украины по итогам проведенной внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» не зафиксировала нарушений действующего законодательства относительно работы ведомственного комитета по конкурсным торгам.

Также комиссия Министерства инфраструктуры занялась проверкой ведомства, которая была окончена 18 ноября, однако соответствующего акта проверки «Укрзализныця» не получила.

«Поэтому нельзя сделать выводов о нарушениях со стороны руководства «Укрзализныци» и предприятий железнодорожного транспорта», - сказано в обращении.

Также, по мнению профсоюза, дестабилизирующим фактором в работе отраслевых предприятий являются действия Антимонопольного комитета Украины, который, приостановил конкурсы по проведению независимой оценки имущества «Укрзализныци» и закупки угля для железных дорог.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая завершила проверку финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» 18 ноября и уже с 19 ноября Остапюк вернулся на занимаемую должность. На период проведения проверки исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.

Комиссия Мининфраструктуры дважды продлевала срок проведения проверки деятельности «Укрзализныци». Кроме того, на основании постановления Генеральной прокуратуры была назначена проверка деятельности ведомства, провести которую было поручено Госфининспекции до 29 октября, и которая, в частности, должна была установить, были ли допущены какие-либо нарушения при проведении госзакупок для нужд отрасли на 2014 год.

Согласно заявлению «Укрзализныци», акт ревизии Госфининспекции засвидетельствовал, что инспекция не зафиксировала нарушений действующего законодательства относительно работы комитета «Укрзализныци» по конкурсным торгам.

Кроме того, «Укрзализныця» подчеркнула, что считает ряд выводов Госфиниспекции необоснованными, в связи с чем направила последней свои замечания к акту ревизии.

В последнее время руководство «Укрзализныци» отмечало активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывала это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Также менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за своей борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. В сентябре 2014 года "Укрзализныця" создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте, которая занимается организацией работы по укреплению законности и правопорядка на железнодорожном транспорте, а также следит за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.