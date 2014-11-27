«Укрзализныця» возобновила движения пригородных дизель-поездов в Луганской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Сегодня были доставлены цистерны с топливом на подконтрольную Украине территорию Донецкой магистрали», - сообщили УНИАН в пресс-службе.

Напомним, 26 ноября пресс-служба Луганской облгосадминистрации сообщила, что в области прекратили движение шесть пригородных дизель-поездов по направлениям Сватово - Купянск и Сватово - Венгеровка из-за отсутствия топлива в результате прекращения государственного финансирования Донецкой железной дороги.

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В ответ на это «Укрзализныця» подтвердила наличие проблем с запасами горючего в депо, обслуживающих пригородное сообщение в области, сообщив при этом, что заместитель гендиректора «Укрзализныци» Александр Зародов подписал распоряжение, согласно которому в тот же день из Киева на Донецкую железную дорогу были отправлены четыре цистерны с топливом.

Как сообщал УНИАН, во исполнение президентского указа о том, что с 1 декабря необходимо перевести все госпредприятия на подконтрольную украинским военнослужащим территорию, «Укрзализныця» подготовила предложения о прекращении движения грузовых и пассажирских поездов на подконтрольных террористам территориях в зоне АТО из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов.

При этом в ведомстве отметили, что Донецкая магистраль продолжает выполнять обязательства по финансовым договорам и перечислять налоги в государственный бюджет Украины.

27 ноября "Укрзализныця" опубликовала обращение Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины к правительству, в котором железнодорожники призвали власть не допустить остановки работы Донецкой железной дороги, значительная часть которой все еще находится под контролем террористов.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли энергоресурсы составляют до 21%. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.