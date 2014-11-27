Железнодорожники передали украинским военным печки для обогрева в полевых условиях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Работники Львовского локомотиворемонтного завода в свободное от работы время уже изготовили и отправили на восток восемь твердотопливных печей, для производства которых используются списанные металлические материалы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, работники завода также инициировали сбор гуманитарной помощи для бойцов АТО. Вместе с печками они передадут на фронт продукты питания, теплые вещи и средства гигиены.

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«Каждую печку железнодорожники украсили металлической табличкой с надписью: «Возвращайтесь живыми. Слава Украине!» - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, работники вагонного депо Клепаров Львовской магистрали передали в зону АТО семь мини-печек, сваренных из списанных запасных резервуаров и других металлических частей.

«Специальная конструкция печей позволяет перевозить их по снегу, что актуально с приближением зимы. На поверхности печей также есть место для подогрева воды и пищи», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что работники депо Здолбунов Львовской магистрали уже изготовили и передали украинским военнослужащим 11 переносных печей.

Как сообщал УНИАН, в июне руководство "Укрзализныци" приобрело через учреждение государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные» на сумму 35 тыс. грн, средства от реализации которых были направлены на нужды украинской армии.

В октябре медицинские учреждения железнодорожной отрасли Украины собрали более 200 литров донорской крови для украинских военнослужащих, раненых в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины против российских террористов.