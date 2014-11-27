Железнодорожники передали украинским военным печки для обогрева в полевых условиях
Работники Львовского локомотиворемонтного завода и вагонного депо Клепаров Львовской железной дороги изготовили и передали украинским военнослужащим в зону АТО печки, предназначенные для обогрева в полевых условиях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
«Работники Львовского локомотиворемонтного завода в свободное от работы время уже изготовили и отправили на восток восемь твердотопливных печей, для производства которых используются списанные металлические материалы», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, работники завода также инициировали сбор гуманитарной помощи для бойцов АТО. Вместе с печками они передадут на фронт продукты питания, теплые вещи и средства гигиены.
Читайте такжеПрофсоюз призывает Кабмин не допустить остановки работы Донецкой железной дороги
«Каждую печку железнодорожники украсили металлической табличкой с надписью: «Возвращайтесь живыми. Слава Украине!» - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь, работники вагонного депо Клепаров Львовской магистрали передали в зону АТО семь мини-печек, сваренных из списанных запасных резервуаров и других металлических частей.
«Специальная конструкция печей позволяет перевозить их по снегу, что актуально с приближением зимы. На поверхности печей также есть место для подогрева воды и пищи», - подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что работники депо Здолбунов Львовской магистрали уже изготовили и передали украинским военнослужащим 11 переносных печей.
Как сообщал УНИАН, в июне руководство "Укрзализныци" приобрело через учреждение государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные» на сумму 35 тыс. грн, средства от реализации которых были направлены на нужды украинской армии.
В октябре медицинские учреждения железнодорожной отрасли Украины собрали более 200 литров донорской крови для украинских военнослужащих, раненых в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины против российских террористов.