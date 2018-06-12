Daimler должен отозвать почти 800 тысяч авто в Европе из-за "дизельного скандала"

В частности, Daimler должен будет отозвать 238 тысячи автомобилей в Германии.

Немецкий автомобильный концерн Daimler должен отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе в связи с "дизельным скандалом".

Читайте такжеПоследствия «дизельного скандала»: Volkswagen сменил главу компании

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на заявление главы Министерства транспорта ФРГ Андреаса Шойера, передает Прайм.

После встречи с главой правления Daimler Дитером Цетше министр заявил, что "из-за недопустимого отключающего оборудования", которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов, Daimler должен будет отозвать 238 тысячи автомобилей в Германии.

Всего в Европе концерн должен отозвать 774 тысячи автомобилей в дополнение к уже отозванным по всему миру минивэнам Mercedes Vito и моделям C и GLC классов.

Ранее сообщалось, что Федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) подозревает Daimler в установке на свои транспортные средства недопустимого отключающего оборудования, которое позволяет производить манипуляции с показателями системы выбросов.

В мае BKA потребовало немедленно отозвать 6300 минивэнов Mercedes Vito по всему миру. По заявлению Daimler, эти автомобили нуждаются в обновлении ПО. Тогда министр транспорта ФРГ Андреас Шойер вызвал главу Daimler Дитер Цече в министерство для прояснения ситуации.