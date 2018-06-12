Полноценное питание в ночных поездах: «Укрзализныця» презентовала новую услугу (фоторепортаж)

"Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых ночных поездах.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов в ходе презентации услуги.

"Сегодня совместно с нашими партнерами мы запускаем пилотный проект по организации новой системы общественного питания в поездах. На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в частности первые и вторые блюда", - сказал он.

Кравцов отметил, что тестирование новой услуги начинается в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.

По его словам, оплатить услугу можно будет как наличкой, так и банковской картой.

Также Кравцов сообщил, что в течение нескольких недель планируется расширить услугу еще на некоторые поезда, в частности Киев-Одесса.

«Пока это пилотный проект, и мы будем смотреть в течение 3 месяцев, насколько будет популярной эта услуга», - сказал он.

Кравцов отметил, что «Укрзализныця» планирует изучить все предложения и отзывы путешественников с целью усовершенствовать сервис и сбалансировать меню в соответствии с пожеланиями пассажиров.

«Для нас важна обратная связь, поэтому пассажирам в поездах будут предложены анкеты», - сказал он.

Кравцов также сообщил, что поезда, в которых сейчас вводится полноценное питание, будут обслуживать бригады сервиса общественного питания.

«Заказать обед можно на пассажирское место по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарда или получить непосредственно в специально оборудованном сервисном купе», - сказал он.

Кравцов сообщил, что в пилотном проекте полноценного питания участвует компания «Перша Проба», однако, все компании, которые имеют свои предложения относительно питания в поездах, смогут предложить свою продукцию пассажирам.

«Наша задача сегодня - протестировать несколько компаний и несколько технологий, чтобы потом понять, какой вариант понравится пассажирам больше всего. Самое главное, чтобы питание в поездах соответствовало всем санитарным нормам», - отметил Кравцов.

Согласно пресс-релизу, розданному журналистам, в меню на выбор пассажирам предлагается несколько вариантов: приобрести ланч-бокс, который будет включать определенный набор блюд и напитков, или по желанию - отдельные горячие блюда, снеки и напитки.

Ланч-бокс можно будет заказать при покупке билета онлайн или в кассе на станции, а также непосредственно в вагоне. Стоимость ланч-боксов, в зависимости от ассортимента, будет составлять 95 и 115 грн. Также, «Укрзализныця» предлагает отдельное меню завтраков, в котором на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки.

Среди горячих блюд на выбор пассажирам предлагается три вида первого блюда (грибной суп, куриный бульон и гаспачо), три вида второго блюда (картофельное пюре с курицей, паста болоньезе и кус-кус с овощами).

Также можно заказать сэндвичи и разнообразные десерты.

Стоимость первых и основных блюд обойдется пассажирам по цене от 38 грн за порцию, сэндвичей - 42 грн, десертов - от 18 грн, завтраки - от 29 грн. Среди напитков - различные чаи, соки, кофе, газированные напитки.

Как сообщал УНИАН, ранее в комментарии УНИАН Кравцов сообщил, что презентация услуги состоится 12 июня.

В «Укрзализныце» заявляли, что сервис полноценного питания в пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, будет запущен с конца 2017 года.