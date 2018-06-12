Полноценное питание в ночных поездах: «Укрзализныця» презентовала новую услугу

"Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых ночных поездах.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" с 18 июня запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов в ходе презентации услуги.

"Сегодня совместно с нашими партнерами мы запускаем пилотный проект по организации новой системы общественного питания в поездах. На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в частности первые и вторые блюда", - сказал он.

Кравцов отметил, что тестирование новой услуги начинается в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.

По его словам, оплатить услугу можно будет как наличкой, так и банковской картой.