Круассан, бульйон и овсянка: в "Укрзализныце" показали меню полноценного питания в поездах (фото)

13:53, 12 июня 2018
Транспорт/Связь
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Новую систему питания запустят в 4-х поездах / Facebook Евгений Кравцов

Фотографии он опубликовал на странице в Facebook.

Меню будет зависеть от сезонности / Facebook Евгений Кравцов

"Через несколько дней в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковска и Ужгорода отныне можно выбирать еду по вкусу. Что важно - приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую ​​функцию планируем ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", - рассказал Кравцов.

Facebook Евгений Кравцов
Facebook Евгений Кравцов
Facebook Евгений Кравцов

По его словам, меню будет зависеть от сезонности, в УЗ планируют добавить больше украинских блюд.

Сейчас в меню входят первые, основные блюда и даже десерт.

Как сообщил журналист Александр Рудоманов, ланч-боксы, в которые входят суп, каша, 140-граммовый сэндвич, круассан и чай, будут стоить 95 грн. 

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время с 18 июня.

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Теги: #Укрзализныця#питание