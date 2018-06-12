Круассан, бульйон и овсянка: в "Укрзализныце" показали меню полноценного питания в поездах (фото)

Ланч-боксы, в которые входят суп, каша, 140-граммовый сэндвич, круассан и чай, будут стоить 95 грн.

И. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов показал, как будет выглядеть меню полноценных завтраков и обедов в поездах.

Фотографии он опубликовал на странице в Facebook.

"Через несколько дней в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковска и Ужгорода отныне можно выбирать еду по вкусу. Что важно - приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую ​​функцию планируем ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", - рассказал Кравцов.

По его словам, меню будет зависеть от сезонности, в УЗ планируют добавить больше украинских блюд.

Сейчас в меню входят первые, основные блюда и даже десерт.

Как сообщил журналист Александр Рудоманов, ланч-боксы, в которые входят суп, каша, 140-граммовый сэндвич, круассан и чай, будут стоить 95 грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" запустит услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время с 18 июня.