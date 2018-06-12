В МВД назвали стоимость введения видеофиксации дорожного движения в Украине

Для введения автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения необходимо более 1,1 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на отчет Счетной палаты от 11 июня по результатам аудита Национальной полиции.

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Отмечается, что одним из приоритетных направлений деятельности Нацполіції является гарантирование безопасности дорожного движения (сокращение количества ДТП, травматизма и летальных случаев, создание универсального высокомобильного подразделения, который объединит функции патрульной полиции и дорожно-патрульной службы).

Выполнению этих задач должно было способствовать введение системы фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме. Однако такая система еще не внедрена.

В отчете указано, что причина – "недостаточность средств для установления и функционирования соответствующего оборудования и отсутствие нормативных актов, которые бы определяли технические требования к системе фиксации, порядок учета дорожно-транспортных происшествий и тому подобное".

По расчетам, проведенным специалистами МВД и Национальной полиции, потребность в средствах на создание и ввод в эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и программного обеспечения к ней составляет 317,7 миллиона гривен.

Отмечается, что для обследований комплексной системы защиты информации объектов и программного обеспечения этой системы необходимо – 29,3 миллиона гривень.

На приобретение и ввод в эксплуатацию соответствующего компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также мобильных комплексов автофиксации и транспортных средств для их размещения нужны 118,7 миллиона гривень.

Для приобретения и ввода в эксплуатацию стационарных и передвижных комплексов автофіксації нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения – 643,0 миллиона гривень.

То есть в общем – более 1,1 миллиарда гривень.

В ноября 2017 года в Министерстве внутренних дел заявляли, что планируют за полтора года разместить на автодорогах 4 тысячи камер фотовидеофиксации.

На вопрос, какие средства будут задействоваться, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко отмечал тогда, что о конкретных суммах говорить пока рано:

"Нам параметры позволяют это делать за всевозможные деньги: бюджетные, частные, частно-бюджетные. Не исключено, что в разных регионах будут задействованы разные формы", – говорил тогда он.