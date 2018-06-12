Не бургером единым: "Укрзализныця" показала цены на новое меню в поездах (фото)

Сейчас питание в поездах будет происходить в тестовом режиме, но в будущем меню обещают менять посезонно.

Во вторник, 12 июня, на Центральном железнодорожном вокзале столицы "Укрзализныця" показала, чем будет кормить украинцев в поездах.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что комплексное питание в поездах начнет действовать 18 июня по четырем железнодорожного сообщения: № 81 Киев – Ужгород, № 104 Киев – Мариуполь, № 7 Киев – Ивано-Франковск и № 749 Киев – Ивано-Франковск.

Питание в поездах будет происходить пока три месяца в тестовом режиме, информируют в пресс-службе "Укрзализныци".

"Предлагаем полный комплекс питания – от завтраков до первых блюд и десертов. Рассчитаться можно как наличными, так и картой с помощью терминалов. Следующие несколько недель будет возможно заказать ланч-боксы при покупке билетов. Мы посмотрим, понравится услуга пассажирам и потом определимся по дальнейшему ее внедрению", - сказал Евгений Кравцов, исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Заказать обед можно будет на пассажирское место по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарда или получить в специально оборудованном сервисном купе. Состав меню зависит от сезона.

Стоимость ланч-боксов в зависимости от ассортимента будет составлять 95 и 115 гривен. Также "Укрзализныця" предлагает отдельное меню завтраков, в котором на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки.

Среди горячих блюд на выбор пассажирам предлагается три вида первого блюда (грибной суп, куриный бульон и гаспачо), три вида основного блюда (картофельное пюре с курицей, паста болоньезе и кус-кус с овощами).

Также можно будет заказать сэндвичи и различные десерты. Стоимость первых и основных блюд будет от 38 гривен за порцию, сэндвичей – 42 гривен, десертов – от 18 гривен, завтраки будут стоить 29 гривен. Среди напитков – чаи, соки, кофе, газированные напитки и прочее. На упаковках также будет указываться калорийность блюд.

Напомним, на период летних отпусков "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда, которые будут курсировать преимущественно до Черного и Азовского морей. Восемь из них - в Одессу, пять – до Херсона, по три – в Геническа и Бердянска. Также увеличили периодичность курсирования поездов.