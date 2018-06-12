"В зависимости от пиковых периодов": билеты на поезда снова подорожают

Например, летом действует коэффициент 1,07, тогда билеты будут дороже на 7%, а в определенные периоды действуют коэффициенты меньше единицы.

Государственная компания "Укрзализныця", которая по итогу года проиндексирует тарифы на перевозку пассажиров на 25%, повышает стоимость проезда для пассажиров в зависимости от пиковых периодов.

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Об этом в ответе на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, в госкомпании заявляют, что незначительно повышать стоимость билетов без согласования различных министерств и Государственной регуляторной службы могут благодаря приказу Министерства инфраструктуры Украины от 23 марта 2012 года.

"Приказом №170 Министерства инфраструктуры Украины от 23 марта 2012 года определена 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда. Например, летом действует коэффициент 1,07, тогда билеты будут дороже на 7%, а в определенные периоды действуют коэффициенты меньше 1", - сообщили в госкомпании.

В пресс-службе предоставили таблицу коэффициентов индексации. Согласно ей, самые высокие коэффициенты индексации приходятся в период с 25 декабря по 30 декабря – 1,1. То есть стоимость билетов повышается на 10%. Немного ниже летом - с 01 июня по 31 августа - 1,07.

Также, самые низкие коэффициенты индексации приходятся на 31 декабря – 0,7. Немного выше 9 мая – 0,8.

Также отмечается, что на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие. Эти коэффициенты также касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов. Так, коэффициенты регулирования стоимости проезда в понедельник, четверг, субботу составляют 1,0, во вторник и среду – 0,9, в пятницу и воскресенье – 1,1.

В то же время, в поездах "Интерсити+" коэффициент регулирования стоимости проезда по дням недели немного отличается. Так, в понедельник, вторник и среду – 1,0, в четверг и субботу – 0,9, а в пятницу и воскресенье – 1,1.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 30 мая повысила тарифы на пассажирские перевозки на 12%. Стоит отметить, что компания планировала повысить тарифы на пассажирские перевозки с 1 апреля, однако этого не произошло в связи с тем, что соответствующий приказ не прошел все уровни согласования. Ведь, согласно закону, для повышения тарифов "Укрзализныця" должна получить согласование Министерства инфраструктуры, Государственной регуляторной службы и Минэкономразвития и других министерств, а также профсоюзов.

Проектом приказа предусматривается проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в два этапа по 12%. Второй этап должен состояться с 1 октября. В целом уровень индексации тарифов на перевозку пассажиров в декабре 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составит 25%.