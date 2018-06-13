Tesla сокращает расходы: решила уволить 4 тысячи сотрудников

Глава Tesla напомнил, что в течение 15 лет компания не производила ежегодной прибыли.

Американская компании Tesla в связи с реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства, уволит более 4 тысяч сотрудников.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на официальное письмо главы компании Илона Маска коллективу.

"За последние несколько лет компания Tesla быстро росла и развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников, которые сегодня трудно оправдать, хотя они имели смысл в прошлом. Из-за необходимости снизить затраты и достичь рентабельности мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников", - цитирует издание слова Маска.

Глава Tesla напомнил, что в течение 15 лет компания не производила ежегодной прибыли. Между тем фирма стремится ускорить переход к экологически чистой энергетике.

"Мы никогда не достигнем этой цели, пока мы не сможем, наконец, обеспечить устойчивую прибыль", - пояснил он.

Штат Tesla насчитывает порядка 46 тысяч сотрудников.