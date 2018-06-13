В Афинах таксисты бастуют против возвращения Uber

09:31, 13 июня 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщают РИА Новости.

"Водители заявили, что служба Uber подорвет их работу, и напомнили о забастовках 2011 года, Тогда таксисты бастовали три недели. На этот раз участники стачку пообещали повторять забастовку до тех пор, "пока вопрос не будет окончательно закрыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такси является одним из главных видов транспорта в Афинах.

Между тем кредиторы намерены способствовать возвращению сервиса Uber. Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компанией, а значит должна действовать по тем же правилам, что и все остальные таксомоторные компании. Работа такси в Греции разрешена только по специальным лицензиям

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Теги: #Греция#такси Uber