В «Укрпоште» прокомментировали возможное банкротство

«Укрпошта» ведет переговоры с Кабмином для улучшения финансового положения компании.

Публичное акционерное общество «Укрпошта» ведет переговоры с регуляторами и Кабинетом министров Украины для улучшения финансового положения компании.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты" со ссылкой на и. о. генерального директора компании Игоря Смилянского, который прокомментировал информацию о возможном банкротстве «Укрпошты».

«Укрпошта» как и раньше будет выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами. Подобное кризисное положение из-за роста минимальной заработной платы «Укрпошта» преодолела в 2017 году. Начав год с рекордными расходами - увеличение фонда оплаты труда на 1 млрд грн, - компания за счет внедрения новых современных услуг и пересмотра тарифов вышла на приемлемый финансовый результат. Чтобы избежать сложного финансового положения, сейчас ведутся переговоры с регуляторами и Кабинетом Министров Украины. По результатам этих переговоров Укрпошта до конца июня определит, по какому сценарию будет действовать», - цитирует пресс-служба Смилянского.

По его словам, существует два альтернативных сценария для достижения такого баланса.

«Мы приводим действующие регулируемые тарифы до уровня их себестоимости: это тарифы на письменную корреспонденцию, доставку периодических изданий, а прежде всего - на доставку пенсий, тариф на которую не менялся с 2004 года. Или второй – «Укрпошта» предоставлять только те услуги, тарифы на которые не ниже их себестоимости. Мы осознаем, что большая часть сети «Укрпошты» создана для оказания регулируемых услуг, поэтому отказ от их предоставления приведет к значительному сокращению сети и численности персонала», - отметил Смилянский.

Также, он отметил, что 5 декабря 2017 Тарифный совет при Министерстве инфраструктуры принял решение о пересмотре тарифа на доставку пенсий, однако до сих пор новые тарифы не утверждены Пенсионным фондом.

К тому же Смилянский подчеркнул, что «Укрпошта» реализует ряд мер внутренней оптимизации - происходит сокращение административных и логистических расходов и тому подобное.

«Поэтому о банкротстве компании речь не идет!», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» в 2017 году получила 203 млн грн чистого убытка против 158 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.