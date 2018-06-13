В аэропорт Харькова зашла новая грузинская авиакомпания

Во вторник, 12 июня, Международный аэропорт «Харьков» принял первый рейс из Тбилиси новой грузинской авиакомпании Myway Airlines.

Boeing 737-800 с представителями перевозчика, иностранными журналистами и почетными гостями прибыл в 08:50 по киевскому времени. Борт, по сложившейся традиции, встретили праздничной водной аркой. Аэропорт, в свое время реконструированный бизнесменом Александром Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012, стал первыми украинскими воздушными воротами для этой новой авиакомпании.

«Грузия — страна, в которую украинцы всегда охотно летали. Мы любим грузинскую культуру, грузинское гостеприимство и рады, что наш аэропорт совместно с Myway Airlines теперь дает возможность летать в Тбилиси и Батуми комфортными прямыми рейсами», - заявил на пресс-конференции Владимир Васильченко, генеральный директор Международного аэропорта «Харьков».

Стоит отметить, что рейсы грузинской авиакомпании будут регулярными. По вторникам и субботам будет осуществляться прямой перелет Харьков-Тбилиси (время в пути 2 часа 40 минут), а по средам и субботам – перелет Харьков-Батуми (время в пути 2 часа 35 минут). Авиасообщение между первой столицей и главным курортом Грузии было налажено днем позже, 13 июня. Как утверждается на сайте Международного аэропорта «Харьков», билеты уже есть в продаже. С учетом всех сборов и платежей стоимость перелета в одну сторону составляет от $99, в обе — от $189.

Как сообщалось ранее, харьковский аэропорт после реконструкции, в которую Александром Ярославским было инвестировано более $100 млн., получил новый стимул для развития. За несколько лет предприятие существенно нарастило пассажиропоток. Только за пять месяцев текущего года здесь обслужили 325,8 тысяч человек (+16% к показателям января-мая в 2017 году). Сегодня аэропорт сотрудничает с множеством авиаперевозчиков, среди которых Turkish Airlines, LOT, Pegasus, Wizz Air и другие.