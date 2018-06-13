«Укрзализныця» ввела запрет на грузоперевозки в вагонах около 60 российских компаний

Такое решение основано на указе президента Украины Петра Порошенко о введении персональных санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Государственная компания «Укрзализныця» ввела запрет на перевозку грузов, в том числе сжиженного газа, по территории Украины в вагонах и подвижном составе около 60 российских компаний, попавших под санкции.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци» такое решение основано на указе президента Украины Петра Порошенко от 14 мая 2018 года №126 2018 года, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Запрет введен с 8 июня 2018 года до отмены.

В список компаний, по отношению к которым приняты ограничительные меры, попали: «Первая грузовая компания», «Федеральная грузовая компания», «СГ Транс», «НефтеТрансСервис», «Рейл-1520», «Сбербанк Лизинг», «Промтрансинвест», «Астон» и др.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупреждали о возможном резком росте цен на сжиженный газ в конце лета начале осени, который может быть вызван дефицитом топлива на рынке.

Во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и АМКУ разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр, после чего ценовая ситуация на рынке стабилизировалась.

В мае АМКУ по итогам расследования дела о повышении цен на сжиженный газ летом 2017 года опубликовал предварительные выводы, согласно которым компании «Надежда», WOG, ОККО, «Авантаж 7» и «Факторинг Групп» действовали в нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

14 мая Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Кроме того, санкции введены и в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которых незаконно удерживают в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и т.д.

Также было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.