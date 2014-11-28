«Укрзализныця» сократила грузоперевозки почти на 10%

Железные дороги Украины в январе-октябре 2014 года сократили грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,6% - до 329,5 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, за указанный период экспортные грузоперевозки незначительно увеличились на 0,5% - до 118,7 млн тонн, в то время как транзитные грузоперевозки сократились на 12,9% - до 24,4 млн тонн.

Вместе с тем, импортные грузоперевозки увеличились на 2,1% - до 29,4 млн тонн, а перевозки грузов во внутреннем сообщении сократились на 17,2% - до 157 млн тонн.

Железные дороги страны во внутреннем сообщении увеличили перевозки следующих номенклатур грузов: зерна - на 6,3%, автомобилей – на 153,9%, тогда как перевозки каменного угля сократились на 22,4%, нефти и нефтепродуктов – на 34%, руды железной и марганцевой – на 13,5%, химикатов – на 14,5%, черных металлов – на 28,6%.

Также сообщается, что железные дороги увеличили объем грузоперевозок на экспорт благодаря увеличению перевозок нефти и нефтепродуктов на 17,3%, черных металлов - на 8,6%, лесных грузов - на 12,7%, зерна и зерновых грузов - на 23,3%.

Читайте такжеТарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине могут вырасти на 30%Кроме того, объемы импортных перевозок нефти и нефтепродуктов выросли на 20%, руды железной и марганцевой - на 8,4%, зерна и зерновых – на 106,7%, химических и минеральных удобрений – на 83,8%, каменного угля – на 1,1%, кокса – на 5,9%, соли – на 23,8%.

Объемы транзитных перевозок зерна и зерновых грузов за отчетный период увеличились на 117,8%, черных металлов – на 23,8%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-октябре 2014 года сократила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,6% - до 329,5 млн тонн, а перевозку пассажиров – на 9,1%, до 371,9 млн человек.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Железные дороги Украины перевозят 70% грузов от общего объема грузоперевозок по территории страны, тогда как в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 18%.