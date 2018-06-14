“Дизельный скандал”: Volkswagen заплатит в Германии миллиард евро штрафа

В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала".

Концерн Volkswagen согласился заплатить в Германии 1 миллиард евро в качестве штрафа по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу компании.

Решение было вынесено прокуратурой немецкого Брауншвейга, где рассматривались иски пострадавших от действий VW. Ведомство заключило, что двигатели 10,7 миллиона автомобилей концерна, проданных по всему миру в период с середины 2007 года по 2015 год, были оснащены незаконным программным обеспечением.

"Volkswagen принимает штраф и, таким образом, признает свою ответственность", — говорится в релизе VW.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала".