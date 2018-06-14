Из Одессы в Киев за 30 минут: Мининфраструктуры оценило перспективы Нyperloop в Украине

Строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл.

Строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл., что дешевле строительства железной дороги, а билет будет стоить дешевле, чем на самолёт и поезд.

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Об этом в комментариях УНИАН, сообщил заместитель главы директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров.

«По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8», - сказал он.

Сафаров отметил, что цена билета не просчитывалась, потому что все, кто занимается разработкой Hyperloop, больше смотрят на грузоперевозки.

«Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, то на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолёт и ж/д. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле», - отметил он.

Также Сафаров сообщил, что из Одессы в Киев можно будет доехать максимум за 30 минут.

«Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода», - сказал он.

В свою очередь, главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Альборн прокомментировал УНИАН, что цена строительства Hyperloop в Украине может быть ниже, чем в других странах.

«Мы сейчас сотрудничаем с 9 странами. Мы начали строительство Hyperloop в Франции, Тулузе. Также в ОАЭ. Строительство 1 км стоит около 20 млн долл. Цена зависит от многих факторов. Например в Эмиратах песчаная земля, поэтому нужны тоннели. В Украине это может стоить дешевле. Потому что, например, в Америке, Франции, ОАЭ оплата выше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.