"Евробляхи" как норма: более 40% пересекающих границу авто с польской регистрацией принадлежат украинцам

По данным польских пограничников, с начала года проведено около 1 миллиона проверок "украинских автомобилей" на польских номерах.

Более 40% транспортных средств с польской регистрацией, пересекающих пункты пропуска на украинско-польской границе, принадлежат украинским владельцам.

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Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Польское радио.

"Украина для защиты своего рынка от притока автомобилей из ЕС ввела высокие ввозные пошлины. Однако это не становило предприимчивых автовладельцев, которые нашли способ обойти ограничения. Для этого совладельцем автомобиля вписывают гражданина Польши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для регистрации достаточно предоставить польским органам документ о том, что польский гражданин владеет хотя бы минимальной долей авто в размере 1% от стоимости транспортного средства. Доля польского "совладельца" при этом составляет 100 злотых, с которой не уплачиваются какие-либо налоги.

"Количество таких авто в Польше стремительно увеличивается. На сегодня только в Перемышльском повяте (административная единица Польши) каждый десятый автомобиль имеет польского и украинского совладельцев – 6,6 тысячи из 66 тысяч зарегистрированных авто", - подчеркивает издание.

По данным польских пограничников, с начала года проведено около 1 миллиона проверок "украинских автомобилей" на польских номерах.