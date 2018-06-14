Омелян хочет 10 миллиардов на строительство новых взлетных полос

В Мининфраструктуры рассчитывают на выделение 10 миллиардов гривень в 2019 году для строительства 4-5 взлетных полос по всей стране.

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает на выделение 10 миллиардов гривень в 2019 году для строительства от 4 до 5 взлетных полос по всей стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Реальная цифра очень проста. В транспортной стратегии Украины до 2030 года мы предполагаем строительство до 50 аэропортов. В наших планах убедить парламент и правительство заложить в бюджет 2019 года 10 миллиардов гривень для того, чтобы построить от 4 до 5 взлетных полос по всей стране. И эта программа должна действовать в течение минимум четырех следующих лет для того, чтобы мы получили 25 аэропортов. Для каждого областного центра. Из этого мы должны начать базовое возрождение внутреннего авиационного сообщения Украины",- сказал он.

По словам Омеляна, сфера авиации в Украине динамично развивается.

"Авиасообщение пользуется большим спросом, сфера динамично развивается. Третий год подряд мы имеем темпы роста 20-30% ежегодно. Наша цель, чтобы минимум 50% украинцев летали. Если не будет сопротивления, это реально сделать в течение трех-пяти лет",- сказал Омелян.