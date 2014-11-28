Маршрут поезда «Интерсити+» Киев – Днепропетровск продлили до Красноармейска

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«На первый рейс из Киева уже продано 552 билета, из них более 60 проездных документов до станции Красноармейск. На обратный рейс 29 ноября уже продано 232 билета, из них более 50 билетов - из Красноармейска», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, скоростной поезд №734 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:40 и прибывать в Красноармейск в 01:45. Поезд проследует согласно действующему графику движения с остановками на станциях им. Т. Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки-Пасс., Днепродзержинск, далее - по специально разработанному графику с остановками на станциях Днепропетровск в 23:10, Синельниково-2 - в 23:57 и Чаплино - в 00:49.

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В обратном направлении, начиная с 29 ноября, поезд №733 будет отправляться в 04:46 и прибывать в столицу в 12:50. Согласно разработанному графику движения, поезд проследует с остановками на станциях Чаплино в 5:40, Синельниково-2 - в 6:28, Днепропетровск - в 7:05, далее - по действующему графику поезд будет курсировать с остановками на станциях Днепродзержинск, Пятихатки-Пасс., Александрия, Знаменка, им. Т. Шевченко.

«Билеты на этот скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с обострением военного противостояния на востоке страны ограничила курсирование двух пассажирских поездов из Киева и Одессы до Красного Лимана вместо Луганска.

Из Киева в донецком направлении курсирует еще один скоростной поезд категории «Интерсити+» №712/711 по маршруту Киев - Константиновка.

Во исполнение президентского указа о том, что с 1 декабря необходимо перевести все госпредприятия на подконтрольную украинским военнослужащим территорию, «Укрзализныця» подготовила предложения о прекращении движения грузовых и пассажирских поездов на подконтрольных террористам территориях в зоне АТО из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов.

По состоянию на 17 ноября ведомство оценивало затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.