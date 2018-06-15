"УкрАВТО" разорвала контракт с запорожским партнером и планирует отстаивать честь в суде

Струдничество прекращено по инициативе генерального представительства Mercedes-Benz в Украине.

Сотрудничество прекращено по инициативе представительства Mercedes-Benz в Украине "Компания "АвтоКапитал" (структурное подразделение "УкрАВТО") расторгла дилерский договор з экс-дилером ООО "Автодом Запорожье".

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании, передает РБК-Украина.

Как отмечается, сотрудничество прекращено по инициативе генерального представительства Mercedes-Benz в Украине. Среди причин в "УкрАВТО" называют грубое нарушение запорожским экс-дилером условий договора и стандартов корпоративной этики.

"Временно обслуживание клиентов Запорожского региона будет осуществляться в дилерском центре Mercedes-Benz в городе Днепр - "АвтоКапитал" активно ищет нового официального дилера бренда в Запорожье", - объясняют в компании.

Прекращение сотрудничества с экс-дилером в Запорожье было обусловлено несколькими причинами, отметили в компании.

"Бывший партнер "АвтоКапитала" Олег Кузьменко, владелец компании "АвтоДом Запорожье" на момент заключения дилерского контракта в 2003 году, в течение многих лет переносил сроки модернизации автоцентра в Запорожье. Строительство нового дилерского центра было начато лишь в 2015 году, и в этот же период структура собственности ООО "АвтоДом Запорожье" поменялась 6 раз подряд. Данные действия осуществлялись без согласования и одобрения со стороны "АвтоКапитал", что является прямым нарушением условий дилерского договора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "АвтоКапитал" неоднократно обращался к партнеру с просьбами устранить прямые нарушения условий дилерского контракта и раскрыть информацию о владельцах компании, однако, обращения были проигнорированы.

"По предписанию компании-производителя, заключая дилерский договор, дилерское предприятие берет на себя обязательство указывать реальных собственников, уведомлять о любых изменениях в структуре собственности и предоставлять информацию о конечных бенефициариях (физических лицах). Данное требование является обязательным для выполнения всеми компаниями-партнерами концерна Daimler AG (генеральными представительствами и их дилерами). Покупатели автомобилей Mercedes-Benz должны понимать с кем имеют дело", - объясняют в компании.

В "УкрАВТО" также подчеркнули, что в последнее время в запорожской прессе появились негативные публикации, а в деловом сообществе Запорожья возникла негативная риторика в адрес "АвтоКапитала", "УкрАВТО" и ее владельца.

"Есть основание предполагать, что одним из инициаторов негативной информационной кампании является днепропетровский бизнесмен Сергей Селин, который в 2016 году неудачно обращался в "УкрАВТО" с предложением заключить с ним дилерский контракт. Это еще раз подтверждает, что решение компании о разрыве дилерского контракта было правильным и единственно возможным. Поскольку в данном сегменте рынка, репутация продавца имеет первостепенное значение", - объясняют в "УкрАВТО".

"Укравто" подчеркивает, что "реализует свое право с помощью судебных механизмов добиться опровержения недостоверной информации и ее изъятия из информационного пространства, а также возмещения материального и морального ущерба, причиненного корпорации и ее владельцу сбором, хранением, использованием и распространением такой недостоверной информации". Соответствующий иск о защите чести и достоинства был направлен в суд, сообщают в компании.

"Как генеральный представитель Daimler AG в Украине, "АвтоКапитал" обязан и считает своим долгом гарантировать соблюдение высоких стандартов компании-производителя легендарных марок и организовать дилерскую сеть таким образом, чтобы клиенты компании были защищены от любых рисков и махинаций с их средствами или автомобилями", - говорится в заявлении компании.