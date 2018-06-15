В столице перезапускается конкурент Uber и Uklon

Компания Taxify привлекла $175 миллионов инвестиций, причем лидером среди инвесторов стал автомобильный концерн Daimler, куда входит Mercedes-Benz.

Одна из европейских платформ для заказа поездок Taxify планирует инвестировать в дальнейшее расширение своей деятельности в Украине.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на официальный пресс-релиз компании.

Она начинает с перезапуска разнообразных служб в Киеве и планирует развиваться в других крупных городах в 2018 году.

Генеральный директор и соучредитель Taxify Маркус Уиллиг отметил, что за прошлый год количество поездок, организованных с помощью Taxify, возросло в десять раз. Кроме того, сегодня более десяти миллионов человек пользуются сервисом во всем мире.

Компания Taxify привлекла 175 миллионов долларов инвестиций, причем лидером среди инвесторов стал автомобильный концерн Daimler, в который входит Mercedes-Benz.

В компании заявили, что будут использовать инвестиции для дальнейшего развития своего онлайн-сервиса в городах Европы и Африки. Одним из ключевых рынков для расширения будет Украина.

Первый запуск сервиса в Киеве состоялся в 2016 году согласно договору франчайзинга с эстонскими предпринимателями. Теперь компания проведет перезапуск проекта с собственной локальной командой.

Маркус Уиллиг основал компанию Taxify в Эстонии в 2013 году, когда ему было 19 лет. Taxify - одна из наиболее быстро растущих платформ для заказа поездок в мире с пассажиропотоком свыше 10 миллионов человек и 500 тысячами водителей в более чем 25 странах мира.