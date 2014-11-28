"Укрзализныця" начала продажу билетов на дополнительные поезда к новогодним праздникам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №207/208 по маршруту Киев - Ужгород будет отправляться из столицы с 26 по 30 декабря 2014 года включительно и с 1 по 10 января 2015 года в 17:30 и прибывать в Ужгород в 9:31.

Поезд №269/270 сообщением Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из Киева с 26 по 30 декабря и со 2 по 10 января 2015 года в 22:23 и прибывать в Ивано-Франковск в 11:37.

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Поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из столицы с 26 по 30 декабря и со 2 по 11 января в 00:12 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:11.

Поезд № 9/10 по маршруту Киев - Одесса будет отправляться из Киева с 26 по 30 декабря и с 1 по 11 января в 14:51 и прибывать в Одессу в 23:00.

Дополнительный поезд № 773/774 сообщением Киев - Каменец-Подольский отправится из Киева 29 декабря в 23:31 и прибудет в Каменец-Подольский на следующий день в 6:01.

«Укрзализныця» увеличила срок предварительной продажи билетов с 30 до 45 суток.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на все внутригосударственные поезда, курсирующие в период новогодних праздников, по 2 января 2015 года включительно, за исключением поездов в крымском, луганском и донецком направлениях.

В среднем ежесуточно «Укрзализныця» предлагает пассажирам на период новогодних праздников более 55 тыс. мест в 99 поездах внутреннего сообщения, не считая крымского, донецкого и луганского направлений.