Европейцы стали покупать больше автомобилей: топ-3 лидеров продаж

Продажи легковых автомобилей в Европе в январе-мае выросли на 2,4% - до 6,879 млн авто.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2,4% - до 6,879885 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период большинство крупных рынков показали рост регистраций: в Испании (+ 10,6%), во Франции (+ 3,5%), в Германии (+ 2,6%).

При этом спрос на новые автомобили сократился в Великобритании на 6,8%. Также стоит отметить, что новые страны-члены ЕС за отчетный период продемонстрировали существенный показатель роста - 11,6%.

Сообщается, что в мае 2018 года продажи авто в ЕС составляли 1,398913 млн единиц, что на 0,8% выше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам мая крупнейшие национальные рынки ЕС показали разные результаты: рост в Испании (+7,2%) и Великобритании (+3,4%), в то время как в Германии (-5,8%) и Италии (-2,8%) спрос на автомобили в мае снизился.

Лидерами по объему продаж стала Германия, которая вернула себе титул европейского лидера по реализации автомобилей. За месяц было продано 305,057 тыс. легковых автомобилей.

Вторую строчку рейтинга занимает Великобритания, жители которой в мае приобрели 192,649 тыс. машин.

Замыкает лидирующую тройку Италия с результатом 199,113 тыс. проданных авто.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 4,2% – до 350,894 тыс. автомобилей. Рыночная доля компании в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года незначительно увеличилась до 25,1% с 24,3%.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в мае по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 58% - до 223,582 тыс. единиц, доля компании на рынке выросла с 10% до 16,2%.

Компания Renault в мае заняла третье место с результатом 161,672 тыс. проданных авто, показав рост продаж на 6,4%, а доля компании выросла до 11,6% с 11%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 3,4% - до 15,137 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.