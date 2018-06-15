«Укрзализныця» закроет 99 станций по погрузке зерна

В частности, 27 станций планируется закрыть уже сейчас без последующего восстановления.

Государственная компания «Укрзализныця» после обсуждения с отраслевыми ассоциациями работы малорентабельных станций по погрузке зерна приняла решение сократить их количество и закрыть 99 станций, в том числе 27 станций закрыть полностью, а работу остальных временно ограничить с возможным последующим восстановлением.

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Как сообщает медиацентр «Укрзализныци» «Магистраль», соответствующее решение было принято во время встречи представителей ведомства с представителями Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), на которой также присутствовали представители Американской торговой палаты в Украине (American Chamber of Commerce, ACC), Украинской зерновой ассоциации (УЗА), Украинского клуба аграрного бизнеса и другие участники аграрного рынка.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» предварительно проанализировала работу 528 зерновых станций. Результаты анализа показали, что 328 из 528 грузовых зерновых станций сегодня обрабатывают примерно 6% зерновых грузов, нагружая до двух вагонов зерна в сутки, при этом они требуют значительных затрат на содержание, задействования большого количества дефицитного тягового состава.

После обсуждения с участниками рынка работу 99 из 177 малорентабельных станций решили оптимизировать.

«Консолидированная позиция заключается в полном закрытии 27 станций для грузовой работы, 41 станция будет закрыта для грузовой работы с июля по декабрь 2018 года с последующим восстановлением, при условии наличия заявок на среднедневные погрузки/разгрузки 5 вагонов в сутки на срок не менее 3 месяцев, 24 станции будут закрыты для грузовой работы с июля по декабрь 2018 с последующим восстановлением при условии наличия заявок на среднедневные погрузки/разгрузки 10 вагонов в сутки на срок не менее 6 месяцев, 7 станциям, которым из-за отрицательного финансового результата или недостаточного использования мощностей предложили предоставить возможность в течение нескольких месяцев увеличить количество среднедневного нагрузки вагонов и выйти на безубыточную деятельность», - говорится в сообщении.

Как подчеркнул и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, по итогам 2018 года вопрос по исключенным станциям будет дополнительно проанализирован и при изменении показателей деятельности станций они будут представлены на процедуру реорганизации.

«Мы убеждены, что принятое решение увеличит объемы перевозок и подтолкнет наших партнеров к инвестированию в модернизацию мощностей по хранению зерновых», - приводятся в сообщении слова Кравцова.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщала о своих планах до конца года начать производство улучшенных зерновозов на собственных заводах.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.