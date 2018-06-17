В центре Киева из-за «Марша равенства» с утра закрыты три станции метро
Станции Киевского метрополитена «Театральная», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» с 06:00 17 июня закрыты в связи с проведением в центре столицы «Марша равенства».
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Об этом сообщила пресс-служба Киевского метро. Соответствующее решение принято на основании "Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения мирного шествия "Марш равенства".
Накануне, 16 июня, сообщалось, что в центре столицы в связи с проведением массовых мероприятий с 18.00 и до 17 июня (до окончания мероприятий) перекроют движение транспорта.
Нынешний маршрут марша будет аналогичным прошлогоднему: от улицы Богдана Хмельницкого — у главного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко — к площади Льва Толстого.