В столице метро уже работает в обычном режиме: работа трех станций возобновлена

13:07, 17 июня 2018
Транспорт/Связь
105 0
В столице метро уже работает в обычном режиме / фото tov_tob.livejournal.com

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен",

"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

Также администрация метро напоминает, что сегодня работа подземки продлена на 1 час.

Читайте такжеВ центре Киева из-за «Марша равенства» с утра закрыты три станции метро

Как сообщал УНИАН, В Киеве в воскресенье, 17 июня, с 6.00 утра были закрыты 3 станции метро в связи с проведением «Марша равенства».

Так, в связи с проведением этой акции от Дома учителя по улицам Владимирской, Льва Толстого до станции метро «Площадь Льва Толстого», работа станций «Театральная», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» была ограничена утром.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Марш равенства "КиевПрайд" 2018
Теги: #Киев#Киевский метрополитен#Марш равенства в Киеве