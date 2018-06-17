В столице метро уже работает в обычном режиме: работа трех станций возобновлена

Также администрация метро напоминает, что сегодня работа подземки продлена на 1 час.

В Киеве возобновлена ​​работа всех станций метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен",

"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

Также администрация метро напоминает, что сегодня работа подземки продлена на 1 час.

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Как сообщал УНИАН, В Киеве в воскресенье, 17 июня, с 6.00 утра были закрыты 3 станции метро в связи с проведением «Марша равенства».

Так, в связи с проведением этой акции от Дома учителя по улицам Владимирской, Льва Толстого до станции метро «Площадь Льва Толстого», работа станций «Театральная», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» была ограничена утром.