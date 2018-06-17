В центре Киева открыли движение на пяти улицах после "Марша равенства"

Улицы перекрывались со вчерашнего вечера в связи с проведением "Марша равенства".

В центре Киева восстановлено движение транспорта на улицах Большой Васильковской, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Движение транспорта по улицам Большой Васильковской, Владимирской, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 18:00, 16 июня в центре столицы в связи с проведением массовых мероприятий было перекрыто движение транспорта.

Сегодня утром в Киеве состоялся "Марш равенства", в котором, по разным оценкам приняли участие от трех до шести тысяч человек.