В центре Киева открыли движение на пяти улицах после "Марша равенства"

15:25, 17 июня 2018
Транспорт/Связь
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В Киеве проходил «Марш равентсва» / фото УНИАН

В центре Киева восстановлено движение транспорта на улицах Большой Васильковской, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Движение транспорта по улицам Большой Васильковской, Владимирской, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 18:00, 16 июня в центре столицы в связи с проведением массовых мероприятий было перекрыто движение транспорта.

Сегодня утром в Киеве состоялся "Марш равенства", в котором, по разным оценкам приняли участие от трех до шести тысяч человек.

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Новость в сюжете: Марш равенства "КиевПрайд" 2018
Теги: #перекрытие дороги#марш равенства