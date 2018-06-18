Власть начнет "охоту" на "евробляхи" после упрощения их растаможки

Власть обещает существенно усилить контроль за ввозом и использованием авто на "еврономерах".

Контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией будет существенно усилен.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Нину Южанину.

Для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроект № 8488.

Во-первых, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза лишь одно авто.

Ввоз следующих легковых транспортных средств предполагает наличие гарантии. Гарантом может выступить финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательства уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.

Во-вторых, усиливается ответственность за нарушения таможенных правил.

Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или розукомплектовувати его.

Также ей заборонятиметься использования такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф - 34 тысячи гривень.

Любое другое лицо, которое, вопреки установленным правилам, получит транзитную или временно ввезенное авто во владение, пользование или распоряжение ли использовать такое авто в предпринимательской деятельности, для получения дохода, также будет оштрафована.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполіції предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тысячи гривен, повторная фиксация - 17 тысяч гривен, лишение права управления на 1 год и оплатное изъятие авто за счет нарушителя.

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За несоблюдение сроков режимов транзита и временного ввоза, то есть за невывоз авто за пределы страны своевременно, нарушители должны заплатить штрафы. Размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков.

За один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 гривень, а за три дня отсрочки вывоза временно ввезенного машины - 850 гривень.

Лишний месяц пребывания такого автомобиля на таможенной территории Украины обойдется нарушителю в 170 тысяч гривень или даже транспортного средства, которое может быть конфисковано по решению суда.

В законопроекте прописаны четкие правила взаимодействия всех принадлежащих служб и ведомств - подразделений органа доходов и сборов, Государственной пограничной службы, Национальной полиции.

Если разрешенный срок пребывания иностранного авто в Украине истек, а машина так и не была вывезена, таможенник должен уведомить другие органы о совершении правонарушения.

Получив сообщение, полицейские должны внимательнее отслеживать такое авто на автомобильных дорогах Украины, а пограничники, в свою очередь, должны не допустить пересечения границы лицом, которое ввезло авто без уплаты соответствующих штрафов.