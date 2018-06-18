Украина успешно прошла аудит в сфере безопасности судоходства - Омелян

По словам министра, теперь украинских специалистов приглашают становиться аудиторами ИМО, а Украина будет примером для других государств, как готовиться к таким аудитам.

Украина успешно прошла аудит Международной морской организации (ИМО) в сфере безопасности судоходства.

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Об это сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Мы не пройдем аудит Международной морской организации! Шеф, все пропало!".

Такие панические настроения были типичны для Министерства инфраструктуры в 2015-16 годах. Даже больше, некоторые увольнялись заранее, чтобы формально не являться причастными ко дню позора. Хотя на самом деле сложная ситуация была создана "плодотворной и ударной" работой плеяд профессионалов и хозяйственников на протяжении десятилетий, - написал Омелян. - Но мы смогли организоваться и доказали, что Украина - это морская держава! Причем результат аудита порадовал не только нас, но и международных аудиторов. При среднем количестве замечаний к каждой стране по итогам аудита - более 22, в Украине - менее 10, а предостережение вообще одно".

По словам министра, теперь украинских специалистов приглашают становиться аудиторами ИМО, а Украина будет примером для других государств, как готовиться к таким аудитам.

"Если бы мы провалили этот аудит, который с 2016 года стал обязательным для всех государств-членов ИМО, на развитии наших морских портов и привлечению мировых компаний можно было бы ставить крест, десятки тысяч украинцев потеряли бы достойную работу, потому что их документы должны котировались на уровне мусорных российских", - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Международная морская организация (ИМО) начала аудит Украины в сфере безопасности судоходства.

Справка УНИАН. Международная морская организация или ИМО - международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.

Деятельность ИМО направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морской среды. Имеет штат около 300 человек.

В определенном смысле ИМО является форумом, в котором государства - члены этой организации обмениваются информацией, обсуждают правовые, технические и иные проблемы, касающиеся судоходства, а также загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской среды.