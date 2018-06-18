Завтра Рада может рассмотреть законопроекты об авто на еврономерах

Напомним, 15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах.

Верховная Рада во вторник, 19 июня, может рассмотреть в первом чтении законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, которые касаются вопросов об автомобилях на иностранных номерах (№№8487, 8488).

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Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, призвав поставить данные законопроекты в повестку дня на 19 июня, передает Цензор.нет.

"Нам нужно перенести эту дискуссию на уровень сессионного зала и двигаться дальше. Вопрос сверхсложный и давно нуждается в нашем рассмотрении. Данные законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, гражданскими активистами, экспертами, представителями "Авто Евро Сила", – отметила она.

Напомним, 15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. Они предусматривают сниженные таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах, отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5. В том числе в законопроектах идет речь об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации.

Отмечается, что зарегистрированные в Верховной Раде проекты были согласованы на всех уровнях, начиная от активистов организации "Авто Евро Сила", Министерства внутренних дел, Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы, Министерства финансов, и заканчивая ассоциациями производителей, дилеров, импортеров.