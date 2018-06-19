Илон Маск рассказал о "масштабном саботаже" одного из сотрудников Tesla

Сам сотрудник компании, занимавшийся промышленным шпионажем, объяснил свои действия тем, что его не повышали в должности.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что один из сотрудников компании незаконно распространял конфиденциальную коммерческую информацию и занимался "масштабным саботажем".

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Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронное письмо, которое господин Маск разослал сотрудникам Tesla.

По данным телеканала, в письме говорится, что сотрудник без разрешения вносил изменения в программный код операционной системы, установленной на сборочных машинах, а также передавал конфиденциальную информацию Tesla третьей стороне. Имя уличенного в "саботаже" не называется. Согласно письму, его уже допросили, он сознался в содеянном.

"Полный масштаб его действий пока не ясен, однако то, в чем он к настоящему моменту сознался, звучит довольно плохо", - цитирует CNBC Илона Маска. По его словам, сливавший данные сотрудник объяснил свои действия тем, что его не повышали в должности.

Ранее господин Маск сообщал, что Tesla в рамках реструктуризации уволит 9% сотрудников. Он говорил, что это необходимо для уменьшения издержек компании и сокращения дублирующих друг друга должностей.

В начале июня в Маунтин-Вью прошло ежегодное собрание акционеров Tesla, на котором рассматривались два предложения по изменениям в правлении компании: первое касалось снятия Илона Маска с поста председателя совета директоров, а второе - отказа переизбрать трех директоров. В результате голосования оба предложения были отвергнуты.