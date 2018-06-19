На Закарпатье мужчины сами ремонтируют самую плохую карпатскую дорогу (видео)

В селе Большая Добронь решили попросить помощи у соседних государств. Хотя не надеялись на помощь, но средства начали перечислять.

Ни автобусов, ни маршруток. Перевозчики один за другим отказываются ездить по бездорожью - четыре маршрута уже отменили. Помощи властей они уже не ждут, поэтому в снег, дождь и жару, даже в собственные выходные, ремонтируют дорогу.

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Оказывается, в Украине - настоящий дорожный бум. Люди во всех уголках страны берут в руки лопаты и сами латают ямы, говорится в сюжете программы "Гроші".

Трассой R-21 Долина-Хуст с Европы можно было бы добраться до лучших жемчужин Карпат и далее до центральной Украины. В "Автодоре" признают, что эта дорога действительно самая плохая. Там говорят, что на ремонт этой дороги нужно 620 млн грн, но есть только 100 тыс. В "Автодоре" надеются, что получат хотя бы 50 млн грн, чтобы отремонтировать хотя бы самый разбитый участок дороги.

В селе Большая Добронь решили попросить помощи у соседних государств. Хотя не надеялись на помощь, но средства начали перечислять. При этом поставили свои условия. Когда закончили первый отсек, то вся улица танцевала от радости.

В других селах, где не хватает асфальта, дороги засыпают щебнем. И уточняют, что местные дороги не ремонтировали 10 лет.