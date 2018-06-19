Новый украинский лоукостер рассказал, сколько пассажиров планирует перевезти

Ценообразование на билет будет базироваться на основе лоукост модели.

Новая украинская авиакомпания SkyUp, которая выполняет только чартерные рейсы, планирует в июле открыть продажу на внутренние и международные регулярные рейсы.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил сооснователь SkyUp Airlines Юрий Альба.

"Уже в июле мы откроем продажи на рейсы внутри Украины. Это будут рейсы в Одессу из Киева и Харькова. Параллельно мы начнём продажу билетов на международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми", - сказал он.

Альба отметил, что все элементы ценообразования на билет будут базироваться на основе лоукост модели.

"Каждый пассажир сможет выбирать только те услуги, которые ему нужны. Как мы озвучивали ранее, цена билетов на рейс Киев-Одесса стартует от 499 гривен. Цену на международные рейсы мы подсчитываем", - сказал он.

Альба отметил, что базовым аэропортом для авиакомпании будет аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года. Однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались только с конца мая.

Чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние регулярные рейсы планируются по направлениям: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.

Также, весной этого года корпорация Boeing подписала контракт с SkyUp сумму на 624 миллионов долларов для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.