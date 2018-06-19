"Укрпошта" оценивает ежегодные убытки от доставки пенсий в миллиард гривень

По мнению руководителя компании, при госрегулировании цен нужно компенсировать потери компаний от этого регулирования.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 миллиард гривень ежегодно.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности директора "Укрпошты" Игорь Смилянский в ходе круглого стола о государственном регулировании цен в Украине.

"Последний раз тарифы по доставке пенсий пересматривались в 2004 году. На сегодняшний день убытки "Укрпошты" от этой услуги достигают 1 миллиард гривень в год", - сказал он.

По словам руководителя компании, если цены регулируются государством, то государству нужно компенсировать потери компании в результате этого регулирования.

"Если бюджет не выделяет те средства, которые способны компенсировать убытки за предоставление услуги, то регулирование отменяется. Таким образом, бюджет точно бы предусматривал, где нужно регулировать", - добавил Смилянский.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпошта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.