"Укрзализныця" хочет разделить поезда на три класса

По мнению компании, необходимо госрегулирование цен на проезд в классе "эконом", в то время как в классах "комфорт" и "стандарт" нужно более гибкое ценообразование.

Государственный монополист "Укрзализныця" планирует разделить поезда для пассажирских перевозок на классы "комфорт", "стандарт" и "эконом".

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Об этом сообщил заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан в ходе круглого стола, на котором обсуждалось государственное регулирование цен в Украине.

По его словам, компания заканчивает работу над классификацией поездов, в результате которой будет три класса поездов: "комфорт", "стандарт" и "эконом".

"В классах "комфорт" и "стандарт" мы просим, чтобы было гибкое регулирование. Возможно, установить какие-то предельные цены, чтобы мы регулировали тарифы. А в "эконом" - это действительно социально значимые перевозки - нужно государственное регулирование", - сказал Красноштан.

Он отметил, что из-за нерыночных тарифов сложилась абсурдная ситуация, когда проще возить пассажиров "бесплатно и не тратить средства на сбор и учет выручки, чем собирать и учитывать эту выручку".

"Сейчас происходит фактически каннибализация транспортной системы. Мы доедаем транспортную систему. Транспортная система не имеет ресурса, новой крови. Если она не изменится в ближайшие 2-3 года, мы просто доедим пассажирские железнодорожные сообщения", - подчеркнул Красноштан.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.