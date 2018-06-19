Рада не включила в повестку дня два законопроекта о “евробляхах”

За внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс проголосовали только 212 народных депутатов, а в Таможенный только 216 парламентариев.

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня два законопроекта, которые должны решить вопрос авто на "бляхах", то есть легковых автомобилей с иностранными номерами, которые ввозятся в Украину.

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Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (регистрационный №8487) проголосовали только 212 народных депутатов (при необходимых минимум 226 - УНИАН).

Также парламент не включил в повестку дня проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины"(регистрационный номер 8488).

За включение проголосовали только 216 народных депутатов (при необходимых минимум 226 - УНИАН).

Ранее УНИАН сообщал, что более 40% транспортных средств с польской регистрацией, пересекающих пункты пропуска на украинско-польской границе, принадлежат украинским владельцам.

По данным польских пограничников, с начала года проведено около 1 миллиона проверок "украинских автомобилей" на польских номерах.