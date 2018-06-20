Из Мукачево в Будапешт до конца лета пустят прямой поезд по евроколее

По словам главы «Укрзализныци», новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» вместе с венгерскими государственными железными дорогами планирует до конца лета запустить прямой поезд Мукачево-Будапешт, который будет курсировать по евроколее 1435 мм.

Читайте также"Укрзализныця" хочет разделить поезда на три класса

Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«К концу лета, через два месяца, по евроколее должны запустить обещанный поезд "Мукачево - Будапешт". Специально для этого, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начинаем строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас согласовываем проект, параллельно прорабатываем вопрос графика движения поезда и тарифы.

Кроме новой платформы, приведем в порядок около 40 км европути. В перспективе - прямое железнодорожное сообщение по узкой колее со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза,"- написал он.

По словам Кравцова, новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6:00.

"Четырехсоткилометровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» заявляла, что вместе с венгерскими государственными железными дорогами планирует запустить прямой поезд Мукачево-Будапешт.

Тогда Кравцов заявил, что цена билетов на поезд будет демократична: второй класс - не более 700 грн, первый класс - около 1000 грн.