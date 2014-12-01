Lufthansa снова отменила сотни рейсов из-за забастовки летчиков

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила с понедельника, 1 декабря, сотни внутренних и зарубежных рейсов из-за 36-часовой забастовки летчиков, передает DW.

Забастовка начнется в полдень понедельника и затронет рейсы авиакомпании по Германии и Европе. Во вторник с 3 часов ночи работу прекратят также пилоты, обслуживающие межконтинентальные сообщения. Забастовка закончится во вторник в 23 часа 59 минут.

Читайте такжеLufthansa в этом году потеряла €170 млн из-за забастовок пилотовВ связи с инцидентом авиаперевозчик опубликовал на своем сайте список отмененных рейсов.

Организатором забастовки стал профсоюз работников воздушного транспорта Cockpit. По сообщениям Lufthansa, компании не удалось договориться с профсоюзом об условиях более раннего выхода пилотов на пенсию.