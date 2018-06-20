В Украине подешевели бензин и дизтопливо

Ряд крупных сетей АЗС снизили цены на 50 коп. за литр.

Крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG с 19 по 20 июня снизили цены на бензины и дизельное топливо на 50 копеек за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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Так, на АЗС OKKO стоимость бензинов и ДТ снизилась до: А-92 – 30,49 грн за литр, А-95 – 31,49 грн за литр, А-95+ – 32,49 грн за литр, ДТ - 28,99 грн за литр и ДТ+ –29,99 грн за литр.

На АЗС WOG цены уменьшились до: А-92 – 30,45 грн за литр, А-95 – 31,45 грн за литр, А-95+ – 32,45грн за литр, ДТ - 28,95 грн за литр и ДТ+ –29,95 грн за литр.

Также на 10 коп. за литр цены на топливо снизились в одесской сети «Катрал Юг».

Согласно информации UPECO, по состоянию на 20 июня средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составила: А-92 - 28,91 грн за литр, А-95 – 29,17 грн за литр, А-95 Премиум - 30,43 грн за литр, ДТ - 27,03 грн за литр и ДТ Премиум – 28,96 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо - до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет проводит расследование.