Правительство утвердило новый набсовет "Укрзализныци"
Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця".
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Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на брифинге в Киеве.
"Сегодня я имею честь объявить о том, что правительство одобрило первое решение обновленного номинационного комитета. Правительство одобрило решение о назначении членов наблюдательного совета "Укрзализныци", - сказал министр.
В состав набсовета вошло 7 человек: эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, менеджер компании по управлению немецкими железными дорогами Кун Кристиан, ведущий мировой специалист по финансам и бухгалтерскому учету Андреас Матье, экс-руководитель представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, руководитель Офиса по привлечению инвестиций при правительстве Украины Даниил Билак, представитель правительства Константин Мариевич, а также еще один представитель Офиса по привлечению инвестиций Иван Юрик.