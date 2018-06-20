"Укрзализныця" с начала года увеличила прибыль почти в 4 раза

Объем чистого дохода от реализации продукции составил 34,5 миллиарда гривень, себестоимость реализованной продукции составляет 33,5 миллиарда гривень.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" в январе-мае 2018 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 282,4 миллиона гривень, или в 3,8 раза - до 382,4 миллиона гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Данные управленческой отчетности свидетельствуют, что за январь-май 2018 года "Укрзализныце" удалось улучшить финансовый результат деятельности почти в 4 раза к соответствующему периоду прошлого года. Улучшен ряд финансовых показателей, подтверждающий производственную эффективность и стабильное развитие отрасли. Это дает нам все основания ожидать положительного результата работы компании за первое полугодие 2018 года", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Отмечается, что прибыль "Укрзализныци" за 5 месяцев 2018 года больше плана на 176,8 гривни, или на 85,9%.

Также сообщается, что финансовый результат до налогообложения составляет 557,7 миллиона гривень, что больше планового в 2,4 раза и больше показателя за 5 месяцев 2017 года в 2,6 раза.

Также, в пресс-службе сообщили, что объем чистого дохода от реализации продукции составил 34,5 миллиарда гривень, себестоимость реализованной продукции составляет 33,5 миллиарда гривень.

Доходы от перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 4,1 миллиарда гривень, или на 15% и составили 31,6 миллиарда гривень.

"Расходы от перевозок составляют 31,3 миллиарда гривень, из них от грузовых перевозок - 22,6 миллиарда гривень, от пассажирских перевозок - 8,7 миллиарда гривень. Рост расходов по отношению к плану составляет 1,5 миллиарда гривень, а по отношению к аналогичному периоду предыдущего года - 5,4 миллиарда гривень, или 20,9% в основном за счет роста цены на топливо, материалы", - говорится в сообщении.

EBITDA составила 6 миллиардов гривень, а рентабельность EBITDA - 17,3%.

Отмечается, что пассажирооборот вырос на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года и составляет 11,11 миллиарда пасс-км.

Численность работников "Укрзализныци" за 5 месяцев 2018 года составила 266,5 тысячи человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,3 тысячи человек, или на 6,1%).

Среднемесячная заработная плата составляет 9779,2 грн, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2989,8 гривни или на 44%.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 миллионов гривень прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривень чистого убытка.