Hyperloop vs метро на Троещину

В середине июня Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) о разработке транспорта нового поколения - Hyperloop.

Для тех, кто еще не слышал о таком ноу-хау напомню: Hyperloop — это пневматический поезд, который перемещается по надземному трубопроводу. Внутри этой трубы, за счет давления близкого к вакууму, перемещаются капсулы. Таким образом, создается низкое аэродинамическое сопротивление и капсулы смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Для сравнения, это в полтора раза выше скорости пассажирского самолета Boeing-737, который летит со скоростью 800 км/ч.

Стоит отметить, что идея использования вакуумной трубы для перемещения предметов не нова. Еще в середине XIX-го века в некоторых индустриально развитых странах появилась пневмопочта. Но одно дело — перемещать по трубе письма и открытки, и совсем другое — засунуть в нее живого человека или нескольких людей.

Идеи о подобном виде транспорта упоминали фантасты, а некоторые изобретатели даже пытались создать пневматический транспорт, но эти попытки, к сожалению, так и не увенчались успехом. Новое дыхание идея гиперлупа получила в 2012 году благодаря бизнесмену-новатору Илону Маску, который решил воплотить ее в жизнь и призвал присоединиться всем заинтересованным. На этот призыв первыми откликнулись компания HTT, SpaceX Илона Маска и Virgin Hyperloop One, которые работают над внедрением в жизнь грузовых и пассажирских перевозок с помощью Hyperloop.

К слову, в этом процессе также участвует Китай. В 2017 году китайская аэрокосмическая научная и промышленная корпорация (CASIC) заявила о планах разработать транспортную систему HyperFlight с максимальной скоростью поездов 4000 км/ч.

Поэтому меморандум Мининфраструктуры с компанией HTT, которая является одной из передовых по разработке Hyperloop, очень даже незаурядное событие для нашей страны. Так Украина присоединяется к мировым трендам. Итогом же договоренностей Украины с компанией HTT стала фиксация намерений совместно разрабатывать технологию скоростного транспорта нового поколения и совместно искать инвесторов для этого проекта в Украине.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян оптимистично заявил, что первая линия вакуумного поезда по технологии Hyperloop может быть запущена в Украине уже в ближайшие пять лет. Правда, энтузиазм министра разделили не все. Многие украинцы возмутились, мол, зачем тратить усилия на Hyperloop, когда в нашей бедной стране, включая ее транспортный комплекс, масса нерешенных проблем. Главный посыл звучит приблизительно так: «Метро на Троещину нет, железная дорога в ужасном состоянии, а Украина замахнулась на Hyperloop». Эти тезисы скептиков звучат с февраля, когда Омелян впервые заявил, что в Украине займутся разработкой Hyperloop.

Тогда он сообщил, что для создания новейшего транспорта Мининфраструктуры привлекло к проекту с украинской стороны Национальную академию наук Украины, «Укроборонпром», «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» («Южмаш»), «Каховский завод электросварочного оборудования», «Интерпайп Украина», Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформу развития инноваций. А также, зарубежную компанию - Octagonal Corporation, которая, как сообщил министр, занимается строительством Hyperloop в Мексике. Как раз наличие этой зарубежной компании посеяло сомнения в прозрачности намерений. Суть в том, что Octagonal Corporation ничего еще не построила, а анонсирование реализации проекта в Мексике почему-то захотела скрыть - представители компании потребовали у прессы удалить эту информацию.

Такая скрытность насторожила опытных журналистов. Они увидели в проекте возможность повторения одной из коррупционных схем времен беглого ныне экс-президента Януковича. В частности, у многих еще свежи воспоминания о строительстве в Киеве проекта «Воздушный экспресс». Напомню, тогда проект скоростной электрички к международному аэропорту Борисполь лоббировал экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив. В июле 2011 года созданное при Госинвестпроекте госпредприятие - Дирекция по строительству и управлению национального проекта «Воздушный экспресс» и Экспортно-импортный банк Китая подписали контракт на 372 миллионов долларов. Однако, в течении трех лет ничего так и не было сделано. Позже, в 2014 году, экс-министр инфраструктуры Максим Бурбак заявил, что под предлогом реализации проекта исчез кредит в 50 миллионов долларов.

Однако, как мне видится, ситуация с компанией НТТ не несет таких коррупционных рисков. Дело в том, что HTT - известная компания, которая сотрудничает с правительствами девяти стран. Они строят систему пассажирских и грузовых прототипов Hyperloop во французской Тулузе, которая может заработать уже в этом году, а также коммерческую линию в ОАЭ, которую планируют запустить к 2020 году.

Еще один аргумент в пользу Министерства инфраструктуры - деньги на строительство Hyperloop из бюджета брать не планируется, как и кредиты под госгарантии. Наоборот, создавать транспорт нового поколения намерены за счет частных инвесторов. По словам Омеляна, сейчас министерство налаживает контакты с различными компаниями. Например, морским торговым оператором - компанией DP World, которая занимается финансированием грузового направления проекта Hyperloop и, к тому же, должна зайти на рынок Украины.

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Поэтому возмущения украинцев по поводу отсутствия метро на Троещину, как мне кажется, не по адресу. Привлечение инвесторов не затронет бюджет страны и городов. А инвесторы, кстати, вполне могут заинтересоваться развитием этого вида транспорта в Украине хотя бы потому, что наша страна входит в глобальную потенциальную сеть развития Hyperloop. Еще в 2017 году компания Hyperloop One представила проект карты мира с нанесенными на нее ветками для пневмопоезда Hyperloop. На ней есть шесть украинских городов: Киев, Днепр, Харьков, Донецк, Одесса и Кривой Рог.

Стоимость строительства такого транспорта, по словам исполнительного директора HTT Дирка Альборна, составляет около 20 миллионов долларов за километр. Между тем, в Мининфраструктуры считают, что в нашей стране это можно сделать дешевле - приблизительно за 10 миллионов долларов за один километр, что ниже стоимости строительства железной дороги.

Правда, еще не понятно, с какими трудностями этот проект может столкнуться в нашей наполненной парадоксами стране. Ведь, даже хорошие идеи рискуют разбиться о скалы украинских реалий. Например, могут возникнуть проблемы с выделением земли под строительство, либо вмешаются коррупционные факторы. Еще один вариант потенциальных проблем - нежелание плодить конкурентов для государственной железнодорожной компании.

Эти риски вполне реальны. Ведь, если верить словам чиновников из Мининфрастпуктуры, на Hyperloop из Одессы в Киев можно будет доехать, максимум, за тридцать минут, а билет обещают дешевле, чем на самолет или поезд.

Сегодня это звучит невероятно. На данном этапе эти обещания выглядят красивыми словами, однако завтра все может измениться. Ведь, если бы человеку, который в XIX веке всю свою жизнь ездил на телеге, сказали, что скоро появятся машины, развивающие скорость до 200 км/час или пересекающие океаны и континенты самолеты, то вряд ли бы он в это поверил.

Для Украины очень важно идти в ногу со временем и внедрять передовые технологии уже сейчас, несмотря на все трудности. И почему бы не попытаться перескочить к новому уровню технологий, вместо ремонта старых.

Александр Куницкий