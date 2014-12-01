«Укрзализныця» недополучила 150 млн гривень за пригородные перевозки льготников

"За 10 месяцев текущего года в пригородном сообщении железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 269 млн грн, а получили от облгосадминистраций компенсаций на сумму 119 млн грн, или всего 44,4%", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время уровень расчетов с железными дорогами за перевозку льготников крайне низок.

В частности, Юго-Западная железная дорога ожидает за перевозку льготников, которых перевезла на сумму 84,6 млн грн, наибольшую сумму возмещения расходов - 59,8 млн грн.

Южная железная дорога ожидает возмещения своих расходов за перевозку льготников в пригороде на сумму 33,4 млн грн, тогда как магистрали компенсировано лишь 37,5% от необходимой суммы.

Львовская железная дорога в январе-октябре этого года перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 54,7 млн грн и получила компенсацию от местных бюджетов в размере 29,9 млн грн, или 54,6% от необходимой суммы.

Читайте также«Укрзализныця» за 10 месяцев увеличила отчисления в бюджеты и целевые фонды до 11 млрд гривеньПриднепровская магистраль предоставила услуги на 38,9 млн грн, а сумма компенсаций составила 59,8% от суммы оказанных услуг. Донецкая железная дорога перевезла льготников на 14,2 млн грн, сумма возмещения расходов составила 49,3% от необходимой суммы.

Наибольший процент компенсации получила Одесская магистраль – 62,8%, предоставив услуги по перевозке льготников на сумму 23,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-сентябре 2014 года недополучила более 300 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

«Укрзализныця» в январе-октябре 2014 года сократила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,1% - до 371,9 млн человек.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования.