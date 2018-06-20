В Киеве до конца лета ограничат движение на мосту Патона

Ограничения вводятся из-за ремонта монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

В Киеве частично ограничат движение транспорта на мосту имени Патона до 30 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

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«В связи с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста им. Е. А. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег р. Днепр. Из-за значительного количества работ, которые будут выполняться под прогоновым строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту, завершение работ запланировано 30 августа», - говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, возле метро «Кловская» обустраивают тактильно-направляющую дорожку для незрячих.