В Украине будут созданы две новые авиакомпании - Омелян
В Украине будут созданы две новые авиакомпании - с международным и украинским капиталом.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.
"Мы близки к завершению создания ещё двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в феврале Омелян заявил, что на украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост-авиакомпании.
В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которую анонсировал Омелян. Планировалось, что авиакомпания начнет регулярные полеты в апреле 2018 года. Однако только в конце мая начали выполняться чартерные рейсы. В SkyUp обещают запустить регулярные рейсы в июле.