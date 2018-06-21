Ситуация на АЗС: бензин и дизтопливо снова подешевели

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на бензин и дизтопливо на 10-40 копеек за литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 20 по 21 июня снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-40 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

По данным компании, на АЗС Amic Energy подешевели все виды бензинов, кроме А-92, и ДТ на 30 копеек за литр до: А-95 – 31,19 гривни, А-95 Премиум – 32,19 гривни, ДТ - 28,69 гривни и ДТ+ –29,69 гривни.

На заправках "БРСМ-Нафта" топливо снизилось в цене на 20-40 копеек за литр до: А-92 - 26,99 гривни, А-95 – 27,79 гривни, А-95 Премиум – 28,99 гривни, ДТ - 25,79 гривни и ДТ+ – 26,49 гривни.

Кроме того, на 10 коп. за литр цены на бензин и ДТ уменьшили в одесском "Катрал Юге" до: А-92- 27,79 гривни, А-95 – 28,97 гривни, А-95 Премиум – 28,99 гривни, ДТ - 26,47 гривни и ДТ+ – 26,49 гривни.

Отмечается, что на заправках столичной KLO на 10 копеек за литр подешевело только дизтопливо до 27,99 грн.

Таким образом, по состоянию на 21 июня средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составила: А-92 -28,17 гривни за литр, А-95 – 29,11 гривни за литр, А-95 Премиум - 30,36 гривни за литр, ДТ - 26,97 гривни за литр и ДТ Премиум – 28,82 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, с 19 по 20 июня крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 50 копеек за литр.

С августа 2017 года по февраль 2018 года цены на нефтепродукты в Украине выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 гривень за литр, а дизтопливо - до 28-29 гривень за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет проводит расследование.